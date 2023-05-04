Bağımsız aday: Bir 5 sene de ben sizi dolandırayım

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde son viraja girerken, Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Muhammet Hacı Güneş düzenlediği mitingde, “Yahu bir 5 sene de beni deneyin. Vatandaşlarımız bize yetki versinler. Bir 5 sene de ben sizi dolandırayım. Bir 5 sene de ben telefonlarımı kapatayım. Bize layık görmüyor musunuz?” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’da bağımsız milletvekili adayı olan Salıbaba Mahallesi Muhtarı Muhammet Hacı Güneş, ilginç tavırları ve projeleriyle dikkat çekiyor. Güneş, yaptığı mitingde ilginç açıklamalarda bulundu.

“BİR 5 SENEDE BEN SİZİ DOLANDIRAYIM”

“Elazığ halkı bize yetki versin gerisini Ankara düşünsün” diyen Elazığ bağımsız Milletvekili Muhammet Hacı Güneş şu ifadeleri kullandı:

* “Elazığ'da neyin ne olacağını ancak ben bilirim. Size söz veriyorum; alt tabakadan geldiğim için, sizlerle iç içe olduğum en iyi hizmeti vereceğiz. Telefonlarımız herkese açık olacak. Meclis'te birebir görüşeceğiz. Alt tabakadaki insanlarla ilgileneceğiz, ilgileneceğiz… Sizleri sahipsiz bırakmayacağız. Elazığ sahipsiz değildir, yeter ki bize yetki verin. Ankara, Cumhurbaşkanı, reis, bakanlar beni tanıyor.

* En azından Ankara'daki dördüncü, beşinci adamım. Çünkü reisin yanında benim sözüm vardır. Yahu bir 5 sene de beni deneyin. Vatandaşlarımız bize yetki versinler. Bir 5 senede ben sizi dolandırayım. Bir 5 sene de ben telefonlarımı kapatayım. Bize layık görmüyor musunuz? Sorunlarınızı devamlı dile getireceğim. Elazığ'a mutlaka bir proje getireceğim. Cumhurbaşkanımızla işbirliği yapan, hükümetle kora kor mücadele eden milletvekili istemiyor muydunuz? Aha gelmişim oy verin, oy verin.”

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