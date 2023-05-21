Bahçeli: Hans, Sam, Henry’ler, alayınıza birden…

MHP lideri Bahçeli yine yabancı isimler vererek, "Erdoğan’ı sizlere ezdirmeyiz" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay’da halka seslendi. 14 Mayıs seçimlerine bir gün kala Antalya mitinginde kullandığı ve dil sürçmesi nedeniyle gündeme oturan cümlelerin benzerini sarf eden Bahçeli, şunları söyledi:

– Türkiye’de yönetimi değiştirmek için her türlü çabayı gösterdiler, yalan yanlış haberler yaymaya çalıştılar. Yazdılar, çizdiler. Türkiye’de malum kişiler de bundan yararlanarak bunların sözcülüğünü yaptılar. Bir tek şeyi başaramadılar, ABD'nin çocukları Hans, Sam, Henry’ler alayınıza birden sesleniyorum, kiminle iş birliği yaparsanız yapın Erdoğan'ı sizlere ezdirmeyiz. Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı yaparak milletimin bir cevabı olsun.

KARADA YÜZ, HAVADA YÜZ, DENİZDE YÜZ

– Bütün dünyaya sesleniyorum. Ne yazarsanız yazın, ne söylerseniz söyleyin, Türkiye’de kiminle ağız birliği yaparsanız yapınız, Anadolu’nun yiğidi sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı biz sizlere ezdirmeyiz. Sandığa gider miyiz, mührü alıp Recep, Recep diyer miyiz? Adana’da konuşmalarda söylenir, karada yüz, havada yüz, denizde yüz. O zaman şimdi Hatay’dan sesleniyorum, 28 Mayıs’ta Hatay’da yüz.