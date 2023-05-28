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Bahçeli: Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır

MHP lideri Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

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Bahçeli: Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır

Partisine mensup kişilerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu’na giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır.” diye konuştu.

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