Bakan Güler: BM Barış Gücü’nün tek taraflı tutumu kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Temennimiz; Barış Gücünün Ada'da bulunma misyonuna uygun hareket etmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı göstermesidir" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve bakan yardımcıları ile kente gelen Güler, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Vali Cevdet Atay ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Helikopter ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na gelen Bakan Güler, askeri mangayı selamladıktan sonra askeri birlik komutanlarıyla görüştü. Daha sonra Şırnak Valiliği’ni ziyaret geçen Bakan Güler, Vali Cevdet Atay tarafından karşılanarak, şeref defterini imzaladı.

Bakan Güler, 2023 Şehir Buluşmaları programı kapsamında bir otelde sivil toplum kuruluşları ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Güler, yapılan operasyonlarla terörle mücadele önemli başarıların elde edildiğini belirterek şunları aktardı:

* “Son yıllarda sizlerin de yakından takip ettiği üzere kahraman Mehmetçik’imizin, güvenlik kuvvetlerimizin, güvenlik korucularımız ile hepsinden önemlisi değerli Şırnaklı kardeşlerimin fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vuruldu. Örgütün içeride hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi. Çok şükür artık Şırnak’ın güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanmaktadır. Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe Şırnak’a yapılan yatırımlar hız kazandı.

* Şırnak’ın gerçek potansiyelini ortaya çıkartmak için kapsamlı ve planlı bir şekilde ekonomik ve sosyal politikalar geliştiriliyor. Devletimizin, tüm kurum ve kuruluşları daha müreffeh bir Şırnak için var gücüyle çalışıyor. Bugün Gabar ve Kato dağları, terörle değil, petrolle anılıyor. Yeni petrol sahaları keşfediliyor ve petrol üretimi artıyor. Şırnak, petrolün başkenti olma yolunda emin adımlarla hızla ilerliyor. Bu Şırnaklı evlatlarımıza yeni iş imkanı demek oluyor. Bunun yanı sıra Şırnak’ın dağlarında, yaylarında artık kültür festivalleri düzenleniyor. Yerli ve uluslararası spor turnuvaları icra ediliyor.

* Artık, Şırnak’ın güzelliklerle bezenmiş doğası gün yüzüne çıkıyor. Şehrin doğa ve kültür turizmi, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğaseverler büyük bir heyecanla Şırnak’a geliyor ve tabiat harikası güzellikleri keşfediyor. Şırnak ve ilçelerinde turizmi canlandırmak üzere tarihi yapılar da restore ediliyor. Yapılan çevre düzenlemeleriyle ve yeni mimariyle kent, daha estetik bir görünüme kavuşuyor. Şırnak ve ilçelerinin eski halini bir hatırlayalım. Şehir bugün nereden nereye geldi.”

“ŞIRNAK’TA YATIRIMLAR HIZLA DEVAM EDİYOR”

Kentte yatırımların ilgili bakanlıklarca devam ettiğini ifade eden Bakan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan ve sınır kapılarına da ev sahipliği yapan Şırnak’ta ticaret ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesi için ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılan yatırımlar da hızla devam ediyor. Aynı şekilde şehrin tarımsal alanda sahip olduğu potansiyeli ortaya koyabilmesi için Tarım Bakanlığımızca sulama ve hibe desteği başta olmak üzere çiftçilerimize önemli destekler sağlanıyor.

* Terör nedeniyle vatandaşların terk ettiği köylerdeki atıl arazilerde, devlet desteğiyle fıstık bahçeleri kuruluyor. Şu ana kadar ekilen 300 bin fidana ilave olarak sonbaharda 100 bin fidan daha dikilecektir. Şırnak, artık yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. İhalesi yeni yapılan; enerji, içme suyu ve sulama gibi ihtiyaçları karşılayacak Cizre Barajı da tamamlandığında on binlerce kişiye istihdam sağlayacak ve Cizre ekonomisine büyük getiriler sunacak önemli bir projedir.

* Tüm bunlarla birlikte şehrin ekonomisi daha da gelişiyor, bölgenin imaj ve itibarı her geçen gün daha fazla yükseliyor. Bundan sonra da verilecek desteklerle Şırnak; her alanda sahip olduğu gerçek potansiyeli daha güçlü bir şekilde gösterecektir. Ben buradan Şırnak’ımıza hizmeti geçen Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, Kaymakamlarımıza özellikle şükranlarımı sunarım.”

“TERÖRLE MÜCADELEMİZ AYNI AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”

Türk ve Kürtlerin birlikteliğinin sonsuza dek süreceğini ifade eden Bakan Güler, terörle mücadelenin son teröristin de etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğini belirterek, şöyle konuştu:

* “Küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak; hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kahraman ordumuz, bir yandan hudutlarımızın güvenliğini sağlarken terörle mücadelede de büyük başarılar elde etmektedir. Bu konuda verilen emeklerin, gösterilen çabaların en yakın şahidi Şırnaklı hemşehrilerimdir.

* Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki terör örgütlerinin bölgenin geleceğinde hiçbir yeri yoktur ve asla da olmayacaktır. Nasıl DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa, PKK terör örgütü de Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor ve edemez. Taşeron bir terör örgütü olarak da yok olmaya mahkumdur. Ezelden beri kardeş olan Türkler ve Kürtlerin birlikteliği ebede kadar sürecektir. Şurası muhakkaktır ki terörle mücadelemiz, son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Terörle mücadelede elde ettiğimiz büyük başarıların yanı sıra Mavi ve Gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimiz de tavizsiz bir şekilde korunmaktadır.

“KIBRIS MİLLİ MESELEMİZ, BARIŞ GÜCÜNÜN TEK TARAFLI TUTUMU KABUL EDİLEMEZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG), Pile köyünde yapımına başlanan yol inşasına yönelik engelleme girişiminin kabul edilemeyeceğini ifade eden Bakan Güler, şunları belirtti:

* “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs da bizim milli meselemizdir. Bu nedenle Kıbrısta meydana gelen son olaylarla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının haklı tepkisini tamamıyla destekliyoruz. Adadaki Birleşmiş Milletler Barış gücü, her iki tarafa da eşit yaklaşarak anlaşmazlıklara çözüm bulmak maksadıyla kurulmuş olmasına rağmen öyle çalışmamaktadır.

* Tarafgir Birleşmiş Milletler, 2012 yılında Kıbrıslı Rumların ara bölgede üniversite kampüsü kurmalarına ve 2020 yılında yine ara bölgede açık hava sineması inşasına sessiz kalırken; bugün, aynı Birleşmiş Milletler Barış Gücünün, Pile köyünde yaşayan yurttaşlarımız için insani ihtiyaçlarla yapımına başlanan yol inşasına yönelik engelleme girişimi ve tek taraflı tutumu asla kabul edilemez. Temennimiz; Barış Gücünün Ada’da bulunma misyonuna uygun hareket etmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı göstermesidir.

* Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Kıbrıs’ın yanı sıra Azerbaycan, Libya, Katar, Somali, Kosova, Bosna-Hersek gibi kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına da destek veriyor; bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkı sağlıyoruz. Yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine büyük bir gayretle devam ederken; müşterek ve kapsamlı tatbikatların gerçekleştirilmesine kadar birçok görev de başarıyla icra ediyoruz.”

“TÜRKİYE, ULUSLARARASI ARENADA MERKEZİ BİR ROL ÜSTLENİYOR”

Türkiye’nin, son 20 yılda tesis edilen kapsamlı ilişkilerle uluslararası arenada merkezi bir rol üstlendiğini kaydeden Bakan Güler, şunları belirtti:

* “Değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, ülkemiz; köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle dünyada jeopolitik önemi yüksek bir ülkedir. Son 20 yılda Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile tesis ettiği kapsamlı ilişkilerle uluslararası arenada merkezi bir rol üstlenmektedir. Ulaştığımız bu üstün seviyenin sürdürülmesi ve daha da yukarılara taşınması temel hedefimizdir.

* Ülkemizin her alanda kaydettiği bu gelişimden, Şırnak’ın da hak ettiği payı alması için çok çalışıyor ve gerekli çabayı gösteriyoruz. Bunun için bölgede büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması en büyük önceliğimizdir. Bu konuda güvenlik güçlerimiz kadar Şırnaklı vatandaşlarımıza da önemli sorumluluk düşüyor. Unutmayalım ki Şırnak’ta bugün tesis edilen güven iklimine kolay gelinmedi. Kazanımlarımızın korunması için bizlere düşen görev, devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha sıkı ve daha sağlam tutmaktır.

* İnanıyorum ki daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye ve Şırnak için hep birlikte çok çalışacak; ülkemizin dirlik ve bütünlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız. Asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güç sayesinde büyük bir motivasyonla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, üzerine düşen ve kendisine verilen her türlü görevi yerine getirmeye, büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam edecektir. Bu vesileyle; Mete Handan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.

* Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şırnaklı hemşehrilerime gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Basın Meslek İlkeleri çerçevesinde halkımızın haber alma ihtiyacını zamanında ve doğru haberlerle karşılamak için büyük bir özveriyle görev yapan siz değerli basın mensuplarına da çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” (DHA)