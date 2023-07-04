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Bakan Koca’dan Suriyeli sağlıkçılarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir" dedi.

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Bakan Koca’dan Suriyeli sağlıkçılarla ilgili açıklama

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, ‘4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi’ iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

“SÖZLERİM ÇARPITILDI”

İki yıl önce uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtıldığını kaydeden Bakan Koca, “Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir” ifadelerine yer verdi.

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