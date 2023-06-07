Bakan Şimşek’e vurmayan kalmamış

İktidar temsilcileri ve ortakları, ekonomiyi kurtarmak için göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için ‘dolandırıcı’, ‘kiralık şahıs’, ‘İngiliz vatandaşı maliyeci’ demişti.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Ekonomi yönetiminin değişmesiyle U dönüşü tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı, eski bakan ve Cumhur İttifakı ortağının Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek hakkında daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. İktidar temsilcisi ve ortakları, bugünlerde ekonominin kurtarıcısı olarak lanse edilen Şimşek hakkında, oldukça ağır ifadeler kullanmıştı.

İNGİLİZ PASAPORTLU ADAM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şimşek için “Bunlar Halkbank'ı dolandırmaya çalışıyor” demiş, Nureddin Nebati “İngiliz pasaportlu adam” ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Şimşek'i “Kiralık şahıs” diye nitelemişti.

Şimşek'in görevi devraldığı Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati, “İngiliz vatandaşı bir maliyeci” olarak tanımlamış, kendisiyle kıyaslanmasına karşı ateş püskürmüştü. Nebati, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken Şimşek'e yönelik ağır söylemlerde bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Sen kimsin ya, beni İngiliz vatandaşı bir maliyeci ile karşılaştıracaksın. Utanmadan sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı'nı İngiliz pasaportlu bir adamla eşleştiriyorsun.” 28 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen bir programda yaptığı bu açıklamadan sonra Nebati, görevi Şimşek'e devrederken “hoş geldin” demek zorunda kaldı. Erdoğan ise 2019 yılında, kapatılan Şehir Üniversitesi'yle ilgili tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada “malum zat” diye andığı Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i hedef alarak “Hani bunlar dürüsttü ya? Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu? Bunlar Halkbank'ı da dolandırmaya çalışıyorlar” demişti.

Bahçeli ‘kiralık şahıs' demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2015 yılında partisinin Ankara mitinginde Şimşek'in devlete alınan araçlar için ödenen paraya “çerez parası” demesine karşılık, “3 milyar 300 milyona eski parayla 3 katrilyon 300 trilyona çerez parası diyen bir kiralık şahıs Maliye Bakanlığı koltuğunu işgal etmektedir. Bir asgari ücretli 949 liraya mahkumken bütçenin binde 7'sine çerez demek, hayasızlıktır” demişti. Bahçeli, 7 Haziran 2015'teki seçimlere dikkat çekerek, “Tarihi hesaplaşma günü yaklaşıyor. Hırsızın 15 günü kaldı. Uğursuzun 15 günü kaldı. İşbirlikçinin 15 günü kaldı” diye konuşmuştu.