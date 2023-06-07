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Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu sırasında Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın şehit olduğunu duyurdu.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Siirt’te 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, mesajında “Milletimizin başı sağ olsun. Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’a Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” dedi.

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