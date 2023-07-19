Bakan Yerlikaya: Hakkari’de doğa sporu yapan 4 kişiden 2’si öldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Cilo ilçesi Buzulları Bölgesi'nde doğa sporu yapan 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olarak helikopterle hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

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Gezi amacıyla Hakkari’ye gelen 18 kişilik doğasever grubunda bulunan, Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, geçen pazar günü çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları’nda buzulların kırılması sonucu boşluğa düşmüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri, Hakime Koç ve Mehmet Aydın’ın cansız bedenlerine ulaşılmış, Kemal ve Gülay Avcu çifti ise bulundukları yerden kurtarılarak helikopterle hastaneye götürülmüştü.

YERLİKAYA KURTARILMA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Yerlikaya paylaşımında, “Hakkari Cilo Buzulları Bölgesi’nde doğa faaliyeti yaparken buzulun kırılması sonucu mahsur kalan 4 vatandaşımız için; Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz (JAK), AFAD, UMKE ve diğer gönüllü arama kurtarma timleri 2 gün süren ortak bir arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucu maalesef 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı 2 vatandaşımız ise helikopter ile hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.