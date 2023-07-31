Bakan Yerlikaya: Lice’de 11 milyar TL’lik uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 114 kilo toz esrar, 299 kilo kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ve 415 bin kök skunk ele geçirildiğini ve böylece terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu.
Yerlikaya, paylaşımında “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Lice kırsalında ‘Narkoterör operasyonu’ gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; 114 kilo toz esrar, 299 kilo kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı. (DHA)