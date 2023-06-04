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Bakanlık duyurdu: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. 

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Bakanlık duyurdu: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı 2 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada; İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK’dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Teslim olan teröristlerin 2013-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirtildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan terörist sayısı 50’ye yükseldi. (DHA)

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