Balıkçıların oltasına takıldı, gören gözlerine inanamadı

Mersin'in Silifke ilçesinde tekne ile Akdeniz'e açılan 3 amatör balıkçı, olta ile 2 metrelik orkinos yakaladı.

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Mersin’de farklı meslek gruplarından 3 arkadaş, hafta sonu sıcaklardan uzaklaşmak ve balık tutmak için tekne ile Akdeniz’e açıldı.

3 arkadaş, bir yandan denize girip serinlerken, bir yandan da balık avlamak için olta attı. Bir süre sonra oltaya büyük bir balık takıldı. 3 arkadaşın güçlükle tekneye çektiği balığın orkinos olduğu anlaşıldı.

Balığın boyutu karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen 3 arkadaş, bu anları cep telefonu kamerası ile kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Sahile getirilip, tartıya konulan orkinosun 172 kilo, boyunun ise 2 metre olduğu görüldü. (DHA)