Balıkesir’de çatışma çıktı! Yaralılar var

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, borç- alacak nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde Tufan Vermen (43) ile Uğur Vermen (35), yanına 4 akrabasını da alarak aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Ozan Alpyörük (26) ile Tolga Alpyörük’ün yanına konuşmaya gitti.

İKİ TARAF DA SİLAHA SARILDI

Bir süre aralarında tartışan iki grup yanlarındaki pompalı tüfek ve tabancalarla birbirine ateş açtı. Yaşanan çatışmada 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ozan Alpyörük’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaralıların bulunduğu hastanelere çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Tufan Vermen ile Uğur Vermen, polis ekipleri tarafından hastane yakınına park ettikleri otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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