Balkona çekilen elektrik kablosu Hurisu’yu hayattan kopardı

Bodrum'da balkona çekilen seyyar kablodan elektrik akımına kapılan 11 yaşındaki Hurisu Gün yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen Mahallesi’nde yaşayan 11 yaşındaki Hurisu Gün, evinde oynarken balkona çekilen seyyar kablodan elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.

Ailesinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Gün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Baba İsmail Gün, jandarmaya verdiği ifadede balkona bilgisayar için çektiği kabloda üç ek bulunduğunu bunlardan birinin bilinmeyen bir nedenle açıldığını ve fark etmediğini belirtti.

Hurisu Gün'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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