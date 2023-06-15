Balkondan düşerek ölmüştü, sevgilisine müebbet hapis verildi

İzmit'te trans birey Nefes Balkan'ın (28) evinin balkonundan düşerek ölümüyle ilgili davada, sevgilisi Tunahan Türker'e (34) kasten öldürme suçundan indirim uygulanmadan müebbet hapis cezası verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 6 Ekim 2021 gecesi, İzmit’in Ömerağa Mahallesi’nde meydana geldi. Binanın 5’inci katında oturan Nefes Balkan ile sevgilisi Tunahan Türker arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nefes Balkan, 5’inci kattaki evin penceresinden beton zemine düştü.

Hastaneye kaldırılan Balkan yaşamını yitirdi, Tunahan Türker de gözaltına alındı. Polisin yaptığı inceleme sonucu evde bazı eşyaların hasar gördüğü belirlenince arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Adliyeye sevk edilen Türker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Nefes Balkan’ın ölümüyle ilgili Tunahan Türker’in yargılanmasına, bugün Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Tunahan Türker, hayatını kaybeden Nefes Balkan’ın ailesi ve arkadaşları ile avukatlar hazır bulundu.

YAZDIĞI MEKTUP OKUNDU

Duruşmada sanık Tunahan Türker’in cezaevinden yazdığı ve Nefes Balkan’ın 80 kilogram olması sebebiyle tek başına balkondan atamayacağı yönündeki savunması okunarak, tartışıldı.

Balkan’ın ailesinin avukatları, savunmaya itibar edilmemesi gerektiğini ve indirim uygulanmaksızın ceza verilmesini talep etti.

SON SÖZÜ “BERAAT OLDU”

Karar öncesinde son sözü sorulan sanık Tunahan Türker ise, “Ben üzerime atılı suçları yapmışsam, Allah da bana aynısını yaşatsın. Ancak böyle bir şey yaşatmadıysam kendileri yaşasın. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Son savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.

Mahkeme, tarafların savunmaları, tanık ifadeleri ve toplanan deliller ışığında sanık Tunahan Türker’in Nefes Balkan’a karşı kasten öldürme suçunu işlediğine kanaat getirerek, indirim yapılmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. (DHA)

İlginizi Çekebilir Trans oyuncu Elliot Page'ten cinsel ilişki itirafı