Barajda kâbus! Elif ve Ceren’den acı haber geldi

Batman merkeze bağlı Çayüstü Köyü yakınlarında baraj gölüne giren Elif ve Ceren isimlerindeki iki kuzen boğuldu.

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Batman merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Çayüstü mevkisinde serinlemek için Batman Baraj gölüne giren Elif B. ile kuzeni Ceren B. bir süre sonra suda kayboldu.

AMCALARI SUDAN ÇIKARDI

Durumu fark eden amcaları Ramazan B. suya atlayarak çocukları sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Tüm müdahalelere rağmen kız çocukları kurtarılamazken, cenazeler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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