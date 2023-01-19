Barolar Birliği Başkanı Sağkan: 400 TL’ye soruşturma hizmeti vicdani değil

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "400 liraya soruşturma hizmetinin yürütülmesinin insani ve vicdani tarafı yoktur" dedi.

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Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince şüpheliye ve sanığın kendisini savunacak avukatı olmadığında baro, avukat görevlendiriyor. 65 baro, görevlendirilen avukatlara ödenen ücretin düşük olduğu gerekçesiyle bu duruma tepki göstermek için geçen yıl aralık ayında bir gün, otomasyon ortamındaki sistemi kapatıp, avukat görevlendirmesi yapmadı. Sistemi kapatan barolardan biri olan Konya Barosu hakkında da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Konya’ya giden Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Konya Barosu önünde basın açıklaması yaptı. CMK ücretlerinin insanlık onuruna yaraşır olmadığını ifade eden Erinç Sağkan, “Geçtiğimiz günlerde birçok baromuz CMK ücretlerinin insan onuruna yakışır olmadığı, angarya düzeyde kaldığı gerekçesiyle, anayasada olan demokratik hakların kullanımına gidilmiştir. Bu kapsamda yapılan bu demokratik hak kullanımı sadece avukatlar için kullanılmış bir hak değildir. Mesleğin onurunu her türlü organa karşı korumak, harekete geçmek zorunda kaldığında da bunu bir görev olarak yerine getirmek avukatlık kanunu gereğince baro başkanlarına görev ve sorumluluk olarak yüklenmiştir” ifadelerini kullandı.

‘BİAT ETMEYİZ’

Baroların demokratik haklarını kullandığını belirten Sağkan, ”400 liraya soruşturma hizmetinin yürütülmesinin insani ve vicdani tarafı yoktur. Baromuzun yaptığı tek şey, meslektaşlarımızın onurunu korumaktır. Bu da kanunen kendisine verilmiş bir görevdir. CMK ücretleri mesleğin onuruna yakışır seviyeye gelinceye kadar, kamu hizmeti boyutu sebebiyle vergiden tamamen muaf tutuluncaya kadar, bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Ne bir soruşturma ne de başka bir baskının bizi yıldırmasına müsaade etmeyiz, biat etmeyiz, itaat etmeyiz” diye konuştu. (DHA)