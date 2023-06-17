Bartın’da hayvan pazarları kapatıldı, köylerde satış yasaklandı

Trabzon ve Sivas'tan sonra Bartın'da da Kurban Bayramı öncesinde şap hastalığı nedeniyle önce hayvan satış pazarları kapatıldı, ardından da köylerde hayvan satışı yasaklandı.

İsmail AKDUMAN

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Bartın il genelinde şap hastalığı tespit edilmesi nedeniyle 16 Haziran'da Akçamescit Hayvan Pazarı ile Ulus İlçesi Abdipaşa Beldesi Hayvan Pazarı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kararıyla ikinci bir emre kadar kapatıldı. Kurban Bayramı öncesinde kentte ikinci bir şok yaşandı. Bazı köylerde hayvan alım satımı da yasaklandı.

90 KÖYDE HAYVAN ALIM SATIMI YASAK

Şap hastalığının giderek yaygınlaşması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvan pazarlarından sonra Bartın merkez ilçeye bağlı 60, Ulus ilçesine bağlı 19 ve Amasra ilçesine bağlı 11 köy olmak üzere kent genelinde toplam 90 köyde hayvan alım satımını ikinci bir emre kadar yasaklandı.

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