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Batman’da görüldü! Çekirgenin büyüklüğü korkuttu

Batman'ın Gercüş ilçesinde etçil çekirgeye rastlandı. Yaklaşık 25 santimetre olan çekirge görenleri korkuttu.

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Batman’da görüldü! Çekirgenin büyüklüğü korkuttu

İlçede yaşayan çiftçi Edip Turgut, otomobilinin üzerinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.

“YERLEŞİM YERLERİNE GELİYOR”

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra yoğun görüldüğünü belirtti.

Kaplan, “Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek sıkıntısı çeken çekirgeler yerleşim yerlerine geliyor. Bu, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge.” ifadelerini kullandı.

“KORUNMASI GEREK”

Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen “saga ephippigera” türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti. (AA)

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