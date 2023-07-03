Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu
İstanbul'da 9 günlük bayram tatili sonrasında trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 29 seviyelerine geldi.
9 gün süren Kurban Bayramı tatili dün sonlandı… Tatilde şehir dışına çıkan İstanbullular, haftanın ilk iş gününde iş başı yaptı…
Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı…
YÜZDE 29
İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 29 seviyelerine yükseldi.
İstanbulluların bayram tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kalmıştı… Trafik yoğunluğu yüzde 1’lere kadar düşmüştü…