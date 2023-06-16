Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayınlandı…

Kurban bayramında İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olarak hizmet verecek. Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren ‘Başkentray, İzban ve Marmaray’ın Kurban bayramında ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbul ve Ankara'da bayram süresince otobüs, vapur, metro, Metrobüs de ücretsiz olması bekleniyor.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle üç büyük şehirde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak. (DHA)

OTOYOL VE KÖPRÜLER DE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.