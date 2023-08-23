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Bayrampaşa’da kadın cinayeti… Eşini vurup kaçtı

Bayrampaşa'da, iddiaya göre Meryem Çap, tartıştığı eşi Şehmuz Çap tarafından silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Meryem Çap tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayınlanma: 03:58 - 23 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Bayrampaşa’da kadın cinayeti… Eşini vurup kaçtı

Bayrampaşa’da Şehmuz Çap tartıştığı eşini silahla vurdu. Yaralanan Meryem Çap hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında  Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları dairede eşi Şehmuz Çap ile tartışmaya giren Meryem Çap, silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, Meryem Çap yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Meryem Çap’ı en yakın hastaneye kaldırdı. Meryem Çap’ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.  Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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