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Bedelli askerlik ile ilgili MSB’den yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek tutarın 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitireceği hatırlatılarak, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için müracaat ve ödeme işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiği bildirildi.

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Bedelli askerlik ile ilgili MSB’den yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

* Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00’te başlayıp 1 Temmuz’da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran’a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.

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