Belediye Başkanı makam odasına itfaiye aracıyla girdi
Rize’nin Çayeli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, belediyeye aldığı yeni itfaiye aracının tanıtımını ilginç bir yöntemle yaptı. Çiftçi, makam odasına itfaiye aracının merdivenine çıkarak girdi.
Rize'de MHP'li Çayeli Belediyesi, 2 yıl önce sipariş ettiği yeni itfaiye aracını makine parkına kazandırdı.
3 milyon 500 bin liraya mal edilen itfaiye aracının tanıtımı bugün Çayeli Belediyesi hizmet binasının önünde gerçekleştirildi. 32 metrelik merdiveni bulunan yeni itfaiye aracının tanıtım töreni ilginç anlara sahne oldu.
BELEDİYE BAŞKANI İTFAİYE ARACININ SEPETİNE BİNDİ
Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, önce yeni itfaiye aracının sepetine bindi. Çiftçi'yi taşıyan itfaiye aracının merdiveni, törene katılanların şaşkın bakışları eşliğinde belediye hizmet binasının önünde yükselmeye başladı.
Belediye Başkanı Çiftçi, 28 metre yükseklikteki 3. katta bulunan makam odasına gelince camdan içeriye atladı. Çevredeki vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydetti.