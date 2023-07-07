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Belediye başkanı sosyal medyadan paylaştı: Kim aldıysa getirsin

Konya'da, Selçuklu Belediyesi'nin önündeki 'SELÇUKLU' yazısındaki 'L' harfi çalındı. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" paylaşımı, sosyal medyada dikkat çekti.

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Belediye başkanı sosyal medyadan paylaştı: Kim aldıysa getirsin

Selçuklu Belediyesi binasının önündeki ‘SELÇUKLU’ yazısı, önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülüp götürüldü.

“DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal medya hesabında, mizahi bir dille, “Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar” diye yazdı.

Paylaşım, sosyal medyada dikkat çekti. L harfi ise henüz yerine takılmadı. (DHA)

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