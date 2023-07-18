Belediye başkanından genç doktorlara: Bizi bırakmayın

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kendisini ziyaret eden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf öğrencilerine Türkiye’de kalmalarını, başka ülkelere gitmemelerini söyledi. Başkan Atay, “Sizlere haksızlık yapıldığını, maaşlarınızın az olduğunu ve şiddete maruz kaldığınızı biliyorum. Ama ülke olarak sizlere ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmayın” dedi.

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Efeler Belediyesi ile ADÜ Tıp Fakültesi arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü çerçevesinde, ADÜ Tıp Fakültesi'nde eğitim gören son sınıf öğrencileri, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, belediye birimlerinin görevleri ile halk sağlığı, iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi verdi. Genç doktorlar daha sonra CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile bir araya geldi.

“GİTMEYİN, SİZE İHTİYACIMIZ VAR”

Doktorların ve sağlık çalışanlarının ülke için çok kıymetli olduklarını, çok değerli doktorların yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Başkan Atay, genç doktorlara “Sizlere haksızlık yapıldığını, maaşlarınızın az olduğunu ve şiddete maruz kaldığınızı biliyorum. Özgür bir ortamda, uygarlık düzeyinde düşüncelerimizi ifade edebildiğimiz bir ortam istiyoruz. Herkesin kendi alanlarında çalışabildiği ve paylaşımın hakça yapıldığı bir ülke istiyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için sizin gibi aydın insanlara ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmayın” diye konuştu.

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