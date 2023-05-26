Belediye şantiyesinde ölüm! Daha 19 yaşındaydı…
Çorum'da çelik çatı yapım işinde çalışan Furkan Ahmet Akgül (19), 9 metre yüksekten düşüp, yaşamını yitirdi.
Olay, dün Çorum Belediyesinin Asfalt Şantiyesi Taş Ocağı ve Yol Bakım Amirliği Kampüsünde meydana geldi. Çelik çatı yapım işinde çalışan Furkan Ahmet Akgül, 9 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Şantiyedeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Akgül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Çorum AKP Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AKP İl Başkanı Murat Günay, Akgül’ün ailesini ziyaret edip, başsağlığı dileğinde bulundu. (DHA)