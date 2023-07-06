Belediyede ateş açan müteahhit: Başkanın beni aşağıladığını hissettim

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki belediye binasında Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit Fevzi Polat, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Polis ifadesinde, geçmişte tanıştığı Kılıç'ın kendisine aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu ve bu nedenle ateş ettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Dün İstanbul’da, Maltepe Belediyesi’nde yaşanan olayda müteahhit Fevzi Polat, randevu alarak belediye binasına girdi ve Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın odasına gitti. Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtıktan sonra kaçmaya çalıştı. Ancak Kılıç’ın resmi koruma polisiyle arasında kovalamaca yaşandı ve saldırgan 5. kata kadar takip edildikten sonra yakalandı.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ, RUHSATSIZ TABANCA

Polis tarafından sorgulanan Fevzi Polat, Kılıç ile daha önceden tanıştıklarını ve randevu alarak görüşmek istediğini belirtti. Ancak içeri girdiğinde aşağılayıcı hareketlerle karşılaştığını ve bu duruma içerlediğini ifade etti. Olayın ardından polis tarafından yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca ve sahte polis kimliği ele geçirildi.

Fevzi Polat, emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

– Onunla konuşmak istedim. Özel kalemini arayarak randevu aldım. Bana saat 14.00’e randevu verdiler. Ancak ben saat 12.30 civarlarında Belediye binasına gittim. Özel kalemine çıktığımda bana randevu saatimi beklemem gerektiğini söylediler. Onunla daha önceden arkadaş olduğumuz için bu duruma çok içerledim. Randevu saati gelince içeri girdim.

– Beni daha iyi karşılamasını bekliyordum. Elinin tersiyle bir gösterip oturmamı istedi. Beni aşağıladığını hissettim. Tansiyon hastasıyım, bu duruma üzüldüğüm için tansiyonum çıktı. Konuşmamız bitince dışarı çıktım. Biraz kendime gelmek için özel kalemde oturdum.

– Benden sonra gelen ziyaretçisini kapıya kadar uğurlarken, özel kalemde beni görüp ‘Sen daha halen gitmedin mi ” diye bağırarak beni yine aşağıladı. Ben de ‘Başkanım bir şey söylemeyi unuttum. Bunu söyleyip gideceğim, diyerek tekrar odaya girdim. Belimdeki silahı çıkararak korkutmak için yere doğru ateş ettim.

X-RAY ALARM VERMİŞ AMA…

Belediye binasının güvenlik sistemiyle ilgili ise X-Ray cihazının alarm verdiği ancak güvenlik görevlilerinin tanıdıkları olduğu için üzerini aramadan içeri girmesine izin verdikleri belirlendi.

Müteahhit Fevzi Polat, polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

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