Belediyede şok istifa… AKP’li 2 meclis üyesi görevini bıraktı

Van Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Meclis üyeleri Memduh Başıbüyük ve Sedat Görür, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Başıbüyük ve Görür, yaptıkları açıklamada meclis üyeliklerine bağımsız olarak devam edeceklerini belirttiler.

Orhan BOZKURT

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Van Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Meclis üyeleri istifa etti. AKP'li Meclis üyeleri Memduh Başıbüyük ve Sedat Görür, istifa gerekçesi olarak kayyum tarafından yönetilen belediyede bir çok hukuksuz uygulama yapıldığını belirterek görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini ifade etti.

“YANAN ATEŞE SU DÖKMEK YERİNE BENZİN DÖKEN ANLAYIŞA SAHİP KİŞİ VE KİŞİLERİN…”

AKP'den istifa eden Memduh Başıbüyük, 2019 yılında AKP'de aktif siyasete başladığını belirterek, “Ülke genelinde yaşanan haksız ve hukuksuz uygulamalar tüm vatandaşları bunalttığı bir dönemde yanan ateşe su dökmek yerine benzin döken anlayışa sahip kişi ve kişilerin mevcudiyeti sebebiyle seçilmiş olduğum büyükşehir meclis üyeliğime bağımsız olarak devam etme ve 4 buçuk yıllık AK Parti üyeliğimden istifa etme hususunda karar verme mecburiyet doğmuştur” dedi.

“BAHÇESARAY’DA KÜÇÜK VE BÜYÜK ÖLÇEKTE YOLSUZLUKLARA GÖZ YUMULUYOR”

Sedat Görür ise yaptığı açıklamada AKP'den istifa etme gerekçesi olarak şu ifadelere yer verdi:

* 2004 yılında AK Parti saflarında aktif siyasette yer almış ve 2004-2009 yılları arasında il genel meclis üyesi, 2014 -2023 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olarak parti saflarında görevimi ifa etmeye çalıştım. 2019 yılı içerisin de yapılan yerel seçimler neticesinde büyükşehir belediyesi meclis üyesi olarak seçildim.

* Seçime girdiğim ve seçildiğim Bahçesaray’ da küçük ve büyük ölçekte yolsuzlukların yapılması bu yolsuzluklara göz yumulması ve halkın taleplerinin karşılanmaması sebebiyle yine halkın bilgisi ve teveccühü ile seçilmiş olduğum büyükşehir meclis üyeliğime bağımsız olarak devam etme ve 19 yıllık AK Parti üyeliğimden istifa etme hususunda karar verme mecburiyeti doğmuştur. Yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında karınca misali gibi yanan ateşe su taşıyanlar safında yer alacağımı saygılarımla bildiririm.

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