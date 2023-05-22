Abone Ol

‘Ben sana cehennemin kapılarını kapayasın diye imza vermiştim’

İkinci turda Cumhur İttifakı’nı desteklediğini açıklayan Sinan Oğan’a, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vererek desteğini açıklayan MHP Eski Milletvekili ve Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Atila Kaya’dan sert tepki geldi. Kaya, “Ben, ‘cehennemin kapılarını kapayasın’ diye imza vermiştim; ‘cehenneme odun taşıyasın’ diye değil!” dedi.

Yayınlanma: 19:02 - 22 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
‘Ben sana cehennemin kapılarını kapayasın diye imza vermiştim’

Günlerdir Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için vereceği karar beklenen Ata İttifakı adayı Sinan Oğan Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan'ı destekleyeceği ilan etti.

Oğan'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vererek desteğini açıklayan MHP Eski Milletvekili ve Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Atila Kaya'dan sert tepki geldi.

image small

KAYA'DAN OĞAN'A SERT TEPKİ

Twitter hesabından Oğan'ın kendisine teşekkür ettiği paylaşımını alıntılayarak Oğan'ı eleştiren Kaya, “Ben, ‘cehennemin kapılarını kapayasın' diye imza vermiştim; ‘cehenneme odun taşıyasın' diye değil! Arzuladığın ikbali ‘tek adam'ın iradesinden devşirebileceğini umuyorsan; eklemlenmeye çalıştığın geleneği hiç tanıyamamışsın demektir!” ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan'ın Erdoğan arşivi... Neler demiş neler...İlginizi ÇekebilirSinan Oğan'ın Erdoğan arşivi... Neler demiş neler...Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklamasıİlginizi ÇekebilirÜmit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a tepkiİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a tepki

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Atila Kaya Cumhurbaşkanı MHP Twitter
X Reklam