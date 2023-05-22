‘Ben sana cehennemin kapılarını kapayasın diye imza vermiştim’
İkinci turda Cumhur İttifakı’nı desteklediğini açıklayan Sinan Oğan’a, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vererek desteğini açıklayan MHP Eski Milletvekili ve Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Atila Kaya’dan sert tepki geldi. Kaya, “Ben, ‘cehennemin kapılarını kapayasın’ diye imza vermiştim; ‘cehenneme odun taşıyasın’ diye değil!” dedi.
Günlerdir Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için vereceği karar beklenen Ata İttifakı adayı Sinan Oğan Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan'ı destekleyeceği ilan etti.
Oğan'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vererek desteğini açıklayan MHP Eski Milletvekili ve Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Atila Kaya'dan sert tepki geldi.
KAYA'DAN OĞAN'A SERT TEPKİ
Twitter hesabından Oğan'ın kendisine teşekkür ettiği paylaşımını alıntılayarak Oğan'ı eleştiren Kaya, “Ben, ‘cehennemin kapılarını kapayasın' diye imza vermiştim; ‘cehenneme odun taşıyasın' diye değil! Arzuladığın ikbali ‘tek adam'ın iradesinden devşirebileceğini umuyorsan; eklemlenmeye çalıştığın geleneği hiç tanıyamamışsın demektir!” ifadelerini kullandı.