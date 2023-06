Berkin Elvan, vurulduğu sokakta anıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu gördüğü tedavinin ardından 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan, vurulduğu yerde anıldı. Anma töreninde, Berkin’in avukatlarından ve milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu hâlâ devam eden Can Atalay’ın mektubu da okundu.

Gezi direnişi eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 10’uncu yılında vurulduğu sokakta anıldı.

Anma için Elvan ailesi tarafından yapılan çağrıda, “Berkin vurulalı 10 yıl oldu… Evladımız, canımız, Berkinimizin için, çocuklarımızın geleceği için ADALET istiyoruz! 16 Haziran Cuma günü Berkinimizin vurulduğu sokaktayız. Saat 19:00'da Okmeydanı Gaziler Sokağı'nda Berkinimizi anıyoruz” denildi.

Kısa bir yürüyüşle Gaziler Sokağı’na sloganlarla geçenler, Berkin Elvan’ın resminin üzerine karanfiller bırakıp mumlar yaktı.

“AVUKATLARIMIZ İÇERİDE, KATİLLER DIŞARIDA”

Berkin'in annesi Gülsüm Elvan gözyaşlarını tutamayarak, “Tam 10 yıl oldu. Ben bu sokaklara her gelişimde, her yürüdüğümde hala oğlumu gözlüyorum, hala oğlumu arıyorum ama oğlum yok. Avukatlarımız içeride, katiller dışarı. Canımız yanıyor, yüreğimiz kanıyor. Bu zulümler bitsin artık. Her koltuk değişiminde namus ve şeref üzerine ant içiyorsunuz. Artık sizi göreve davet ediyoruz. Yeter artık. Biz adalet istiyoruz” dedi.

“ÇOCUĞUMUZU VURAN KATİLİ BİR AN ÖNCE HAPSE ATSINLAR”

Berkin babası Sami Elvan ise “Biz adalete aç bir aileyiz. Şu an görüyorum ki ülkemiz de aynı durumda. Bütün avukatlarımız içeride ama bizim çocuğumuzu vuran hâlâ dışarıda. Bugün, ‘Emri ben verdim' diyenler, Türkiye'nin en tepesindeki koltukta oturuyor. Bizim çocuğumuzu vuran katili bir an önce hapse atmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

CAN ATALAY'IN MEKTUBU OKUNDU

Gezi Davası Avukatı Deniz Özen de, Berkin'in avukatlarından ve milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu hala devam eden Can Atalay'ın mektubunu okudu. Atalay Silivri Cezaevi'nden yazdığı mektupta “Onu sadece tetiği çeken el öldürmedi. Emri verenler için adalete yürüyecek çok yolumuz var. Bu karanlığı aşacağız. Memleketi eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ve adaletin yurdu olarak baştan başa yeniden kuracağız.” dedi.

“YARGITAY'DAN KARAR BEKLİYORUZ”

Gezi Davası Avukatı Akçay Taşçı da “Berkin Elvan'ın katili tespit edildi, mahkeme tarafından ceza verildi, mahkemesi istinafta onaylandı ve şu anda Yargıtay'dan karar bekliyoruz” dedi.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gezi Davası Avukatı Çiğdem Akbulut ise “Berkin'in katillerinden sadece bir tanesi olan polis, 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ama o polis hala görevinin başında, hala elinde silahla polislik görevine devam ediyor ama Berkin'in avukatları tutuklu. Berkin'in avukatı Oya, Aycan ve Can tutuklu, hapishanedeler. O hapse girene kadar, bütün sorumlular yargılanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.