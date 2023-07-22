Beyin ölümü gerçekleşen devlet sanatçısının organları 5 kişiye umut oldu

Çanakkale'de, beyin kanaması tanısıyla tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen devlet ses sanatçısı Mehmet Ertürk'ün (66) karaciğeri ve iki böbreğiyle korneaları, 5 kişiye umut oldu.

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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde beyin kanaması tanısıyla 2 gündür tedavi gören Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk’ün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Ertürk’ün organlarını bağışlama kararı aldı.

Yapılan operasyonla Ertürk’ün karaciğeri ve 2 böbreği ile korneaları alındı. Ertürk’ün iki böbreği ve karaciğeri Bursa’da bir hastanede, korneaları ise Bursa Uludağ Üniversite Hastanesi’nde nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu.

“BABAMIN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİM”

Mehmet Ertürk’ün oğlu Ata Ertürk, “Babam sağlığında bana ‘Oğlum ben bir gün ölürsem organlarımı bağışla. Öldükten sonra toprak olup gideceğiz. Hiç olmazsa birilerini yaşatayım, ben de onunla birlikte yaşamaya devam edeyim’ demişti. Ben de babamın bu isteğini yerine getirdim” dedi.

“PEK ÇOK HASTAMIZI HAYATA BAĞLAYACAK”

Ailenin organları bağışlamasının en doğru karar olduğunu söyleyen Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, “Organ nakli bekleyen pek çok hastamızı hayata bağlayacak. Sağlığına kavuşmayı bekleyen birileri Mehmet Ertürk’ün organlarıyla yaşamaya devam edecek. Ata’nın acısı büyük biliyorum. Kendisine bu duyarlı kararından dolayı teşekkür ediyorum. Babası başkalarına can verdiği için o da yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı. (DHA)

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