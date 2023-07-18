Beyoğlu’nda patlama korkuttu: Çevredekiler panik yaşadı

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bahçesinde meydana gelen patlama polisi harekete geçirdi.

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Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi.

Büyük bir patlama sesi duyan mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokağa gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve bomba uzmanları da çalışma yaptı.

Ölü ya da yaralının bulunmadığı olay sırasında binanın bodrum katında hasar oluştuğu öğrenildi.

Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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