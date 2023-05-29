Abone Ol

Biden Erdoğan’ı aradı: Tüm konularda mutabık kaldık

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Yayınlanma: 21:29 - 29 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Biden Erdoğan’ı aradı: Tüm konularda mutabık kaldık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

Putin, Erdoğan'ı tebrik ettiİlginizi ÇekebilirPutin, Erdoğan'ı tebrik ettiAbdullah Gül'den Erdoğan açıklamasıİlginizi ÇekebilirAbdullah Gül'den Erdoğan açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Cumhurbaşkanı seçim Türkiye
X Reklam