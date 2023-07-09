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Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım’ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.” ifadelerini kullandı.

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