Bir annenin yürek yakan feryadı

Eskişehir’de oturduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Tuğçe Can’ın annesi duruşma öncesinde gözyaşlarına boğuldu. Anne Emine Can, "Ben her gün ölüyorum onlar da orada ölsünler. Adalete sonuna kadar güveniyorum. En ağır ağırlaştırılmış cezayı alacak" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi'nde 12 Ocak sabahında işe gitmek için evinden çıkan Tuğçe Can (25), bir buçuk aydır görüştüğü erkek arkadaşı Onur K. (22) tarafından oturduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Eskişehir Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan anne Emine Can ve baba Bekir Can, gözyaşlarına boğuldu. Anne Can, zanlının en ağır cezayı almasını istediklerini ifade etti.

“TUĞÇE'NİN AİLESİ ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEK”

Duruşma öncesinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına açıklama yapan Berfin Ercan şunları söyledi:

*25 yaşındaki Tuğçe Can, birlikte olduğu Onur Kaya tarafından, evinin apartman girişinde bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürüldü. Kadın cinayetlerinin, şüpheli kadın ölümlerinin ve tüm toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin karşısında mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz.

*Nasıl ki bugün Tuğçe Can davasında adalet için buradaysak, kadın cinayetlerini durdurmak, şüpheli kadın ölümlerini açığa çıkarmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

*Tuğçe ve öldürülen tüm kadınlar için adaleti sağlatacak, kadın cinayetlerini durduracağız. Tuğçe'nin ailesi ve yakınları asla yalnız yürümeyecek.

“KADINLARI KORUMUYORLAR”

*Bizler her gün kendi hayatlarımıza dair kararlar vermek istediğimiz için şiddete maruz bırakılırken, öldürülürken İstanbul Sözleşmesi'nden tek gecede hukuksuzca imza çekenleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na hukuksuzca kapatma davası açanları, görevini yapmayıp kadınları korumayanları, seçim pazarlığı için 6284’ü tartışmaya açanları, kadın düşmanı ittifak kuranları, çocuk istismarını aklamaya çalışanları göndereceğiz.

*Seçimlerde kadın düşmanlarının parlamentoda çoğunluk kazanmasının ardından kadınlar umutsuzluğa kapılıp kenara çekilmeyi değil, mücadeleye daha sıkı sarılmayı seçti.

*Seçimlerin ardından bugüne dek binin üzerinde kadın, mücadelemize katıldı. Kadın Meclislerinde örgütlenen kadınlar, kadın düşmanlarına geçit vermeyecek ve hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek.

ACILI AİLE GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Anne Emine Can ise şunları söyledi:

“Bu 3. mahkeme. İnşallah iyi bir sonuçla çıkarım. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet olur. Benim çocuğum 6. ayına girdi. O yıllarca orada ağırlaştırılmış bir şekilde yatsın istiyorum. Başka Tuğçeler ölmesin istiyorum. Herkes benim yanımda. Bu beni mutlu ediyor ama ben her gün ölüyorum. Onlar da orada ölsünler. Ve ben buradan onların avukatına da seslenmek istiyorum. Bu cani yaratığı ne deyip de savunuyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Ben adalete sonuna kadar güveniyorum. En ağır ağırlaştırılmış cezayı alacak. Benim içim bir nebze de olsa rahatlayacak.”

Elinde kızının fotoğrafıyla Adliye önüne gelen baba Bekir Can ise konuşmakta zorlandı. Acılı aile gözyaşları içinde birbirine sarılarak adliyeye girdi. Duruşma devam ediyor. (ANKA)

İlginizi Çekebilir İki kadın daha cinayete kurban gitti

İlginizi Çekebilir Kocaeli'nde kadın cinayeti