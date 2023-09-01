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Bir motosiklet sürücüsü daha kaza kurbanı

Son dönemde artan motosikletli ölümlere bir yenisi eklendi...

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Bir motosiklet sürücüsü daha kaza kurbanı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Halid El Avad (19) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde otogar kavşağında meydana geldi. Suriye uyruklu Halid El Avad yönetimindeki 27 MD 3927 plakalı motosiklet ile R.K.’nin kullandığı 46 AJ 262 plakalı cam yüklü kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü Halid El Avad, hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Sürücü R.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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