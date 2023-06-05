Bir yıl önce tanıştığı kadının tacizine uğruyor: ‘Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok’

Antalya'nın Manavgat ilçesinde takı dükkanı işleten Z.Ç. (43), bir yıl önce tanıştığı bir kadının sürekli tacizine uğradığını ve defalarca polise şikayette bulunduğunu belirterek, "Dayanılmaz hale geldi artık. 'Ya sen öleceksin, ya ben öleceğim' diyor. Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok" dedi.

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Antalya Manavgat Fevzipaşa Caddesi’nde takı dükkanı işleten 2 çocuk annesi Z.Ç., yaklaşık bir yıl önce müşteri olarak sosyal medya üzerinden tanıştığı ve daha sonra arkadaş olduğu B.Ö. (30) adlı kadının kendisine aşık olduğunu belirterek tacizde bulunduğunu söyledi.

“YASADA BENİ KORUYACAK HİÇBİR ŞEY YOK”

Z.Ç., “Son altı aydır beni sevdiğini söyleyerek, cinsel tacizde bulunmaya başladı. Polise şikayetçi oldum, yine şikayetçi oldum, birkaç kere şikayetçi olmama rağmen serbest bırakılıyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Bugün şikayet ediyorum, 4-5 saat sonra bırakılıyor, yine benim dükkanıma geliyor ve dediği şey şu; ‘Ya sen öleceksin, ya ben öleceğim’. Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok” dedi.

“ARKADAŞIMI, EŞİMİ DOSTUMU TACİZ EDİYOR”

Z.Ç., son şikayetinin ardından polis tarafından gözaltına alınan B.Ö.’nün serbest bırakıldıktan sonra yeniden iş yerinin önüne geldiğini belirterek “100 metre ileride beni izliyor, işten çıkışımı bekliyor, evime geliyor, dükkanıma geliyor. Arkadaşımı, eşimi, dostumu taciz ediyor, ‘Onu seviyorum, onu istiyorum’ diyor” diye konuştu.

“O BANA DEĞİL, BEN ONA BİR ŞEY YAPABİLİRİM”

Sadece erkeğin kadını taciz etmediğini, kadınların da kadınları taciz edebildiğini kaydeden Z.Ç., “Lütfen yardım istiyorum. Onun bana bir şey yapabileceğinden değil, belki öfkeyle ben ona bir şey yapabileceğim. Bir şey yapacağım yani, çünkü damarıma basıyor, taciz ediyor. Dayanılmaz hale geldi artık, lütfen buna bir çözüm bulunsun” dedi. (DHA)

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