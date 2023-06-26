Bodrum açıklarında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki Türk’e ateş açıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Batnoz (Patmos) Adası'na göçmen bıraktıktan sonra Türkiye’ye doğru kaçtıkları iddia edilen iki Türk kaptanın ateş açılarak durdurulduğu ve tutuklandığı belirtildi.
Yunanistan medyasında yer alan haberde Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 20 mil uzaklaktaki Batnoz (Patmos) Adası sahiline sürat teknesi ile 15 göçmeni bıraktıktan sonra Muğla kıyılarına doğru kaçmaya başlayan sürat teknesindeki 51 ve 23 yaşındaki iki Türk kaptanın sesli uyarılara rağmen durmaması üzerine Yunanistan sahil güvenlik botlarından ateş açılarak teknenin durdurulduğu öne sürüldü.
Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Batnoz ile Leros Adası arasındaki deniz alanında meydana gelen olayda sürat teknesinin Leipsi adasına çekildiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü iki kaptanın göçmen kaçakçılığından tutuklandıkları belirtildi.