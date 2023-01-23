Bodrum Belediyesi’nde iki belediye başkan yardımcısının hesaplarına el kondu

Haklarında başlatılan soruşturma sonrası görevlerinden uzaklaştırılan Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları Turgay Kaya ve Hüseyin Tutkun ile eski İmar Müdürü Melike Yapıcı'nın gayrimenkulleri ve banka hesaplarına, Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bloke konuldu.

Yaşar ANTER

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Bodrum Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak görev yapan ve haklarında soruşturma başlatılarak görevlerinden uzaklaştırılan Turgay Kaya ve Hüseyin Tutkun ile eski İmar Müdürü Melike Yapıcı’nın gayrimenkulleri ve banka hesaplarına, Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bloke konulduğu ortaya çıktı.

Bodrum Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında, başkan yardımcıları Turgay Kaya ve Hüseyin Tutkun ile eski İmar Müdürü Melike Yapıcı’nın banka hesaplarında ve gayrimenkul varlıklarında dikkat çekecek şekilde artış görüldüğü, bu edinimlerin elde edilen gelir ve mutat tasarruf ölçüleri dikkate alındığında finansının olağan gözükmediği, bu durumun haksız mal edinme şüphesini artırdığı belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.

SAVCILIK GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Suç duyurusunu işleme koyan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, adı geçen 3 isim ile birlikte, bazı gayrimenkullerin üzerlerine geçirildiği tespit edilen Hüseyin Tutkun’un eşi ile Turgay Kaya’nın kayınpederi üzerindeki mal varlıkları ve banka hesaplarına bloke konulması talebinde bulundu.

Yapılan incelemelerde, Hüseyin Tutkun ve Melike Yapıcı’nın görev yaptıkları dönem içerisinde, aynı zamanlarda edindikleri; Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesindeki birer tarla ve Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki birer konutu, 2022 yılı içerisinde farklı tarihlerde elden çıkardıkları da tespit edildi.

Savcılık, Hüseyin Tutkun’un üzerine kayıtlı, Ankara Çankaya’daki bir taşınmaz ile Bodrum’un Çiftlik Mahallesi’ndeki bir arsanın 1/3 hissesi ve eşi üzerine kayıtlı Bodrum’un Karakaya Mahallesi’ndeki dubleks villaya, Turgay Kaya’nın kayınpederi üzerine kayıtlı Gürece Mahallesi Köyiçi mevkisindeki 2 adet dubleks mesken üzerine alım satımı engelleyecek şerh konulması, bankalarda bulunan her türlü hesaplarına ve kiralık kasa mevcutlarına bloke konulması talebinde bulundu.

Savcılığı talebini değerlendiren mahkeme, 5 ismin gayrimenkul ve banka hesaplarına 1 hafta içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere tedbir konulmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ…

23 Mart 2022 tarihinde Bodrum Belediyesi İmar biriminde usulsüz işlemler yapılarak bazı isimlerin haksız kazanç temin ettiği yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri tarafından İmar Müdürlüğü’ne operasyon düzenlenmiş, 48 polisten oluşan ekip binaya girerek dosya ve bilgisayarları incelemeye almış, ekipler yaklaşık 9 saat süren çalışma sonrasında iddiaya konu olan belgelere incelenmek üzere el koymuştu.

Bodrum Belediyesi’nde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendiren müfettişlerin incelemeleri sonrası, ekim ayı başlarında Turgay Kaya da, devam eden soruşturmaların selameti için İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.