Bodrum’da sahile ceset vurdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahile vuran bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yasa dışı geçiş sırasında yaşamını yitirmiş bir göçmene ait olabileceği belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’nde, Küdür Yarımadası Prensen Koyu yakınlarında yürüyüş yapan vatandaşlar, karaya vuran bir erkek cesedi buldu. Hemen, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Üzerinde kıyafetleri bulunan, orta yaşlardaki bir erkeğe ait ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cesedin yasa dışı geçiş için denize açılmış bir göçmene ait olabileceği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bölgede herhangi bir bot veya tekne olma ihmaline karşı arama yapıldığı belirtildi.