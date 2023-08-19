Bolu’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu Abant yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Bolu’da bir otomobilin kontrolden çıkarak sulama kanalına düşmesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Bolu’daki Abant Tabiat Parkı yakınında gerçekleşen kazada, Ali Hancı’nın kullandığı 34 RE 1396 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce demir bariyerlere çarptı, ardından beton bariyere vurarak sulama kanalına düştü.
Kaza sonucu araç sürücüsü Ali Hancı olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer yolcu Hülya İnce yaralandı ve kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptığı incelemelerde aracın hız göstergesinin 100 kilometrede durduğunu tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.