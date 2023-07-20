Bomba uzmanı teröriste ceza yağdı

Diyarbakır'ın Dicle, Kulp ve Ergani İlçelerinde 4 güvenlik görevlisini şehit edip 39 güvenlik görevlisini yaraladığı iddiasıyla yargılanan terör örgütü PKK’nın sözde özel güç yapılanmasında bölge mayıncısı Bawer kod adlı Deniz Özdemir, yargılama sonunda ağırlaştırılmış müebbet ve 125 yıl 5 ay hapisle cezalandırıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde bomba yüklü kamyonla Zeyrek Jandarma Karakolu bahçesine girip 50 askeri şehit etmek isterken yol kontrolü yapan korucular tarafından son anda fark edilerek yakalanan terör örgütünün sözde bomba uzmanı terörist Deniz Özdemir Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığını, bombalı saldırılara katılmadığını ileri süren Özdemir, örgüt içinde geri planda olduğunu iddia etti.

Terörist, “Pişman değilim. Dosyanın içeriği ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ne karar verilirse verilsin, biz sadece halkımızın gönlünde yer almışız. Bu bizim için yeterlidir. Sadece vicdanlarda mahkûm olmasak bu yeterlidir bizim için. Başka da bir diyeceğim yoktur” dedi. Mahkeme yaralanan mağdur asker, polis, korucu ve şehit yakınlarını da dinledi. Mağdurlar da teröristten şikâyetçi oldu.

FARI YANMADIĞI İÇİN TESADÜF SONUCU YAKALANDI

Savcı delillerin toplandığını belirterek mütalaasını açıkladı. Kulp'a bağlı Zeyrek Karakolunda görevli korucuların rutin kontrol yaptıkları sırada farı yanmayan bir kamyonun Lice yönünden geldiğini fark ederek şüphe üzerine aracı durdurduklarını belirtti.

Aracın durmasıyla iki kişinin kaçtığı, şoför koltuğundan inen Deniz Özdemir'in akşam karanlığında korucuları, buluşmaya gideceği teröristler sanarak Kürtçe “Hevalno (Arkadaşlar) bende sizdenim” diyerek koruculara doğru yaklaşınca yakalandığı belirtildi.

KAMYONU HAVAYA UÇURDU

Korucu olduklarını anlayınca kaçmaya çalışan teröristin çıkan arbedeyle etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Teröristin “Kamyonda bomba var, bırakın beni kaçın” dediği, üst araması yapmak için köydeki kahvehaneye götürülürken bomba yüklü kamyonu uzaktan kumandayla infilak ettirdiği, 6 korucu ile teröristin yaralandığı ve ikinci kez kaçma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Mütalaada, patlamada köy okulu, kahvehane ile çevredeki araçların ağır hasar gördüğü, hayvanların telef olduğu bildirildi.

Korucular tarafından fark edilen teröristin bombalı kamyonu Zeyrek Jandarma Karakolu nizamiyesinden içeri sokup patlatmayı ve karakolda görevli tüm askerleri şehit etmeyi planladığı bildirildi.

Teröristin bombaları sözde Ape Musa Alanı dedikleri Lice'nin Birlik Köyü kırsalında kamyona yükledikleri bildirildi.

DİCLE VE ERGANİ’DE 4 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞEHİT

Mütalaada terörist Özdemir'in teslim olan teröristlerin teşhis ve ifadelerine göre Dicle İlçesinde de 1 Mayıs 2016 günü hazırladığı bomba yüklü aracı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde infilak ettirdiği belirtildi.

Mütalaada, bu olayda Uzman Çavuş Hacı Osman Ayyıldız'ın şehit olduğu, jandarma personeli, aileleri ve sivil vatandaşlardan oluşan 39 kişinin yaralandığı belirtildi.

Jandarma lojmanları, hizmet binası, gazino, motorlu araçların da ağır hasar gördüğü vurgulandı.

Teröristin 20 Haziran 2016 günü Ergani İlçesinde Menderes Yıldız adlı teröristin öldürüldüğü hücre evi baskınında polisler Ahmet Can, Engin Yılmaz ile Salih Aksu'nun şehit olduğu baskından son anda kaçmayı başardığı, olay yerindeki silah ve mühimmatlardan elde edilen parmak ve avuç içi izlerinin tespit edilmesi nedeniyle 3'ü polis, 1'i uzman çavuş 4 güvenlik görevlisini şehit etmek, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 125 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme teröristi “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Korucular tarafından bomba yüklü aracı kullanırken yakalandığı ve ele geçmemek için bombayı infilak ettirip 6 korucuyu da yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 6 kez 17'şer yıl olmak üzere 102 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme her ne kadar sanık hakkında kamu malına zarar vermekten dava açılmış ise de sanığın tek bir eylemiyle birden fazla kanun hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle bu eylemi nedeniyle en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması yoluna giderek 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Bomba yüklü araçla saldırı düzenlediği için tehlikeli maddeleri izinsiz bulunmaktan da 10 olmak üzere toplam 125 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

İKİ SUÇTAN DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

Mahkeme teröristin Dicle'de İlçe Jandarma Komutanlığı binasına saldırıp Uzman Çavuşu şehit edip 39 kişiyi de yaraladığı, ayrıca Ergani'de 3 polisin şehit olduğu hücre evi baskınından kaçtığına dair dosya içerisinde mahkumiyetine yeterli, somut ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu iki eylemden dolayı ayrı aynı beraatına karar verdi.

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