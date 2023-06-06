Boraltan Köprüsü Faciası nedir?

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi Boraltan Köprüsü faciası gibi yeni utançlar yaşatmayacağız" ifadesini kullandı. Boraltan Köprüsü faciasına ilişkin bilgiler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki Boraltan Köprüsü faciası nedir?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak, “Türkiye’yi Boraltan Köprüsü faciası gibi yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi inanç değerlerimize yakışan şekilde suhuletle çözüme kavuşturacağız” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın sözleri sonrası Boraltan Köprüsü Faciası nedir, ne zaman yaşanmıştır gibi sorular sosyal medyada gündem oldu.

BORALTAN KÖPRÜSÜ FACİASI NEDİR?

Boraltan Köprüsü Faciası, Türkiye’ye sığınan 195 Azerbaycan kökenli Sovyet askerinin 1945 yılında mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Sovyetler Birliği’ne iadesi sonrası yaşanan katliamdır.

Türkiye, Sovyetler Birliği’nden mütekabiliyet esasına dayanarak Sovyet topraklarına iltica etmiş olan bir subay ve iki erini istemişti. Sovyetler ise askerlerin izlerinin bulunamadığını beyan edip geri vermeyince Türkiye yola çıkan bazı askerlerin iadesini durdurdu. Türkiye ayrıca iltica edenlerden Türk kökenli olanların Türkiye vatandaşlığına alınması esa­sını kabul etti.

Sınır karakolunda bulunan Azerbaycan kökenli Sovyet askerleri Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü’nden geçerek Türkiye’ye iltica etmişlerdi fakat Sovyetler Birliği’nin isteği üstüne mütekabiliyet kapsamında hükûmetin talimatıyla iade edildi.

Boraltan Köprüsü Katliamı meselesi ilk kez 1951 tarihinde Demokrat Parti Tekirdağ milletvekili Şevket Mocan tarafından gündeme getirildi ve çeşitli tartışmalara sebep oldu.