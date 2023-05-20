Boş verme koy verme sandığa git oy ver

Sözcü Gazetesi yazarları 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, "sandığa gidelim oyumuzu kullanalım" çağrısı yaptı.

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YAZARLARIMIZDAN 28 MAYIS'TAKİ İKİNCİ TUR İÇİN TARİHİ ÇAĞRI:

SÖZCÜ gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: Haydi Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına gidelim, demokrasi için oyumuzu verelim, 28 Mayıs'ta boş vermeyelim, koy vermeyelim, oy verelim.

Rahmi Turan: Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçiminin ilk turunda oy kullanan ya da kullanmayan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; henüz her şey bitmedi. İlk turda sonuç çıkmadı. İkinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak. O gün mutlaka sandığa gidip tercihinizi ortaya koymalısınız. Bugün çektiğimiz sıkıntılardan kurtulmak, özgürlük ve refaha kavuşmak için sizin oylarınıza ihtiyacımız var. Memleketin ihtiyacı var. Yılgınlığa kapılmadan mutlaka, üşenmeden sandığa gidiniz ve tercihinizi yapınız.

Uğur Dündar: Yurttaşlık görevimizi yerine getirmenin iç huzurunu yaşamak istiyorsak mutlaka sandığa gidip oyumuzu kullanmalıyız. Unutmayalım, demokrasilerde en büyük güç yönetenler değil, onları oylarıyla iş başına getiren seçmenlerdir. O halde, haydi 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyumuzu kullanmaya.

Emin Çölaşan: Seçim sonuçları üç aşağı beş yukarı artık belli. Kazanan da belli. Ama ‘Adam kazandı' demenin bir anlamı yok. Bir esprisi de yok. Türkiye'de milyonlarca insan işsiz. Özellikle gençler iş bekliyorlar ve bulamıyorlar. Hak, hukuk ve adalet kavramları yok edilmiş, çiğnenmiş, yolsuzluklar ayyuka çıkmış. Hiç kimse yılmasın, demokratik özgürlüklerinden ödün vermesin ve mücadelesini bireysel bile olsa sürdürsün.

Saygı Öztürk: 28 Mayıs'ta sandığa gidelim ve gelecek yeni cumhurbaşkanımızı o ak oylarımızla belirleyelim. Demokrasinin bu güzel nimetlerinden ve demokrasinin bu güzel alışkanlıklarını hep sürdürmeye kararlı olalım.

Necati Doğru: Birinci tur seçimler, biz vatandaşların önüne çok altın bir fırsat koydu. Altın fırsat şudur; bir yanda meclis, bir yanda cumhurbaşkanı… Cumhurbaşkanının aldığı kararlar meclisin denetiminden geçecek, meclisin aldığı kararlar da cumhurbaşkanının denetiminden geçecek. Dolayısıyla meclis yanlış yaparsa cumhurbaşkanından dönecek, cumhurbaşkanı yanlış yaparsa meclisten dönecek. Dolayısıyla bu iki gücün tek bir kişinin elinde toplanmaması gibi bir altın fırsat doğdu. Dolayısıyla biz vatandaşların sandığa gitmemek gibi, sandığa küsmek gibi, gönül koymak gibi bir şansımız yok. Mutlaka vatandaşlık borcumuz olan seçme ve seçilme hakkını kullanmak durumuyla yüz yüze geldik. Bu tarihi fırsatı kaçıramayız.

Murat Muratoğlu: Oy bazen kazanmak için kullanılmaz. Ben de varım demek için kullanılır. Çünkü biz buradayız. Kimin seçildiği önemli değil. Eğer demokrasi deyip duruyorsan, demokrasi o sandıkta. Herkes elini vicdanına koysun, kendisine saygısı olsun. Bu ülkenin insanlarına karşı bir sorumluluğunuz var. Oy kullanmayanlar da istiyor ki, insanlar uğraşsın, gitsin oylarını atsın onlar da yattıkları yerden eleştirsin. Yani hem şoför arkası hem cam kenarı… Yok öyle bir dünya. Siz, ‘Sonuç belli zaten' diye sahaya çıkmayan bir takım gördünüz mü? Çıkar, mücadelesini eder, koşar, terini akıtır, kaybeder ama sahadan başı dik ayrılır. Sen de oy kullan ki, başın öne eğilmesin. Seni durduramayacakları, sana karışamayacakları, o anı kaçırırsan kendini nasıl affedeceksin? Koskoca ülkede hiç kimse oy kullanmasa ben ve sen basacağız oyumuzu. O kağıda ve koyacağız o zarfa. Görevini yapmanın huzurunu hissedeceksin o anda. En basitinden güneşi örnek al kendine. Korkmayacaksın batmaktan, yılmayacaksın doğmaktan. Gün gelir ışıklar çıkar o sandıktan. Ne olursa olsun oyunu mutlaka kullan.

İpek Özbey: Türkiye 28 Mayıs'ta seçimini yapacak ve bu seçimin sonucunu sizin oylarınız belirleyecek. Küsmeyin, yılmayın ve Türkiye'nin geleceğinde pay sahibi olun. Yani sandığa gidin oyunuzu verin.

Ebru Baki: Bu ülkede egemenlik kayıtsız şartsız milletin, yüz yıldır da bu böyle. Biz 14 Mayıs'ta gittik, sözümüzü söyledik, yüksek bir katılımla sandıkta oyumuzu kullandık. Ve bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 28 Mayıs'ta tekrar sandık başında olacağız, bir kez daha seçimimizi yapacağız, bir kez daha sandıkta son sözümüzü söyleyeceğiz. Unutmayın, diyeceksiniz ki ‘ Belki bu benim hayattaki en büyük, en önemli seçimim değil.' Ama bilin ki bu seçim sizden başka herkesin hayatını etkileyecek çok önemli bir seçim. O yüzden 28 Mayıs'ta hep beraber, yine yüksek bir katılımla sandıkta buluşalım.

Simge Fıstıkoğlu: Cumhuriyetin olmazsa olmazı demokrasi, demokrasinin vazgeçilmezi ise oy vermektir. Oyunuza, geleceğinize, cumhuriyete sahip çıkın oy verin.