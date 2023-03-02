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Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

İzmir'in Torbalı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

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Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

E.E. (36), Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi’nde boşanma aşamasındaki eşi Perihan E. (32) ile buluştu. Bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı.

ÖNCE DARBETTİ SONRA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.E, Perihan E’yi önce darbetti, ardından tabancayla ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Perihan E’nin bacağından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli E.E’yi yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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