Boşanmak isteyen eşini boş araziye götürüp boğarak öldürdü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 35 yaşındaki Metin D., boşanma aşamasında olan eşi Gamze D.’yi boş arazide boğarak öldürdü. Daha sonra Emniyet'i arayarak kendisini ihbar eden Metin D. gözaltına alındı.

Müslüm EVCİ

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Metin D. boşanmak üzere olduğu eşi Gamze D.'yi arayarak son kez buluşmak istedi. Eşinin isteğini kırmayan Gamze D., buluşma teklifini kabul etti.

EVDEN ALDI BOŞ ARAZİYE GÖTÜRDÜ

Metin D. eşi Gamze D.'yi bulunduğu yerden aracı ile alarak ilçede bulunan Çatalkaya mevkiinde boş bir araziye götürdü. Metin D. eşine boşanmak istemediğini ve evliliklerini devam ettirmek istediğini söyledi. Gamze D.'nin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Gözü dönen Metin D. barışma teklifini kabul etmeyen eşi Gamze D.'yi boğarak öldürdü. Eşini öldüren Metin D. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

Olay yerine sağlık ekipleri ve JASAT ekipleri geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler Gamze D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Eşini öldüren Metin D. ise JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınırken genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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