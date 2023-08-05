Bot alabora oldu, çömlek ustası boğuldu
Kızılırmak'ta gezintiye çıktıkları botun alabora olması sonucu kaybolan Yusuf Bozkuş'un cansız bedeni bulundu.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana geldi. Çömlek ustası olan Yusuf Bozkuş, öğretmen arkadaşı Ahmet Özalp ile Kızılırmak’ta botla gezintiye çıktı. Bir süre sonra bot akıntıya kapılarak yan yattı. Öğretmen Özalp yüzerek kurtulurken, arkadaşı kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve Konya Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 8.5 saat sonra Yusuf Bozkuş’un düştüğü yere 8 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. 35 yaşındaki Bozkuş’un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)