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Boydak Holding eski yöneticisinin eşine hapis cezası

Boydak Holding eski yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak, FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayınlanma: 13:53 - 01 Haziran 2023 Güncellenme:
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Boydak Holding eski yöneticisinin eşine hapis cezası

Kayseri’de FETÖ soruşturması kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Boydak Holding eski yöneticisi Şükrü Boydak’ın eşi Aliye Boydak’ın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davanın sonucu belli oldu.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aliye Boydak katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunmasında, 4 tanığın dinlendiğini, bu kişilerin, müvekkilinin “mütevelli ablalar sorumlusu”, “il ablası” ve “eyalet ablası”na bağlı olduğu, örgüte destek amaçlı Bank Asya’ya para yatırdığı iddiasında bulunduğunu belirterek, bu iddiaların doğru olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Aliye Boydak’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan önce 6 yıl hapis cezası verdi, daha sonra yarı oranında artırıma giderek cezayı 9 yıla çıkardı. Takdir indirimi uygulayan heyet, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışı yasağı ile mevcut durumunun devamına hükmetti.

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