Bu hafta şemsiyesiz çıkmayın… Meteoroloji’den uyarı

Meteoroloji tarafından yayınlanan son tahminlere göre bu hafta yurdun büyük bölümünde aralıklarla sağanak etkili olacak. Yağışlar haftanın son günlerine doğru etkisini yitirecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı ve birçok şehir için sağanak yağış uyarısı geldi. Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nin güneyi hariç tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar özellikle iç kesimlerde hafta boyunca kendini gösterecek, cuma günü etki alanını daraltacak.

BAZI BÖLGELERDE KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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