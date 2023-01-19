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Bu kare Bursa’da çekildi… Gören cep telefonuna sarıldı

 Bursa semalarında sabah saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşların ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Yayınlanma: 09:45 - 19 Ocak 2023 Güncellenme:
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Bursa’nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.

Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO’ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

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Bursa internet Meteoroloji Nilüfer Osmangazi
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